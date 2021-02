Bravely Default 2: rilasciato un nuovo trailer dedicato al battle system

Quando si tratta di JRPG, sì certo, un sacco di tempo lo passerete a chiacchierare e a raccogliere fiorellini, ma una parte indifferente è sempre riservata alle botte da orbi. Così sarà anche in Bravely Default 2, titolo sviluppato dai creatori di Octopath Traveler. Proprio i ragazzi di Claytechworks hanno deciso di mostrarci più in dettaglio il sistema di combattimento, così da farci arrivare pronti al momento del lancio, previsto per il 26 febbraio.

Sembra che a dispetto del suo look, Bravely Default 2 non sarà un gioco che andrà per il sottile. Decidere di pestare il piede dell’acceleratore e andare sempre all’offensiva potrebbe non avere conseguenze piacevoli per il nostro party di eroi, quindi se volete salvare l’universo, assicuratevi di fare attenzione al video di cui sopra. E se volete fare un po’ di pratica prima del lancio, sul Nintendo Store è disponibile una demo del gioco.