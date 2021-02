The Outer Worlds: Pericolo su Gorgone ora disponibile su Nintendo Switch

Nuove frontiere si aprono di fronte a voi, avventurieri spaziali! The Outer Worlds: Pericolo su Gorgone, l’espansione uscita qualche tempo fa su PC, PS4 e Xbox One arriva infatti anche su Nintendo Switch. Ora potremo portare con noi l’Asteroide Gorgone e i misteri del suo complesso scientifico dovunque andiamo. Obbligatorio spazio riservato al trailer d’annuncio:

Oltre a un nuovo pianeta, l’espansione Pericolo su Gorgone aumenta anche il livello massimo raggiungibile, introduce nuovi vantaggi e difetti e, ovviamente, nuove opzioni per il nostro armamentario. Non aspettatevi solo regali, però: su Gorgone troverete anche nuove varianti di creature già incontrate che vi faranno sudare ogni conquista. Pericolo su Gorgone è disponibile sul Nintendo eShop singolarmente al prezzo di 14,99€, o a un prezzo ridotto come parte del Season Pass. A questo proposito, vi ricordiamo che di recente siamo venuti a scoprire qualcosa in più sulla prossima espansione, che sarà intitolata Murder on Eridanos.