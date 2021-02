Ratchet & Clank: Rift Apart, annunciata la data di lancio

Sony Interactive Entertainment e Insomniac Games hanno annunciato la data di lancio di Ratchet & Clank: Rift Apart, prevista per 11 giugno 2021. E considerato che qualche tempo fa Sony ci aveva fatto sapere che l’iconica coppia sarebbe tornata entro la prima metà del 2021, sembra proprio che abbiano tenuto fede alla promessa. L’annuncio è arrivato accompagnato da un breve trailer, che oltre a qualche segmento di gameplay rivela anche l’inizio dei preorder.

Ratchet & Clank: Rift Apart porterà il dinamico duo in una avventura transidmensionale: in seguito alla macchinazioni di Dr. Nefarious, infatti, Ratchet e Clank si separeranno e quest’ultimo farà conoscenza con un’altra lombax, anch’essa dedita a lottare contro le forze del male. Sony ha anche presentato la Digital Deluxe Edition, che oltre al gioco includerà cinque set di armature, uno Sticker Pack speciale per la Photo Mode, sountrack e art book in formato digitale e 20 unità di Raritanium.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Ratchet & Clank: Rift Apart è esclusiva PS5. Insomniac ha infatti più volte sottolineato come l’hardware della nuova console Sony sia fondamentale per permettere al gioco di funzionare.