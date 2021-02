King's Bounty II è stato rinviato, ecco la nuova data di uscita

Avrebbe dovuto vedere la luce del sole già dal mese di marzo, invece King’s Bounty II è stato rinviato alla prossima estate.

Attraverso un trailer pubblicato nelle scorse ore, 1C Entertainment ha annunciato che la nuova data di uscita di questo videogioco strategico con elementi RPG è stata fissata al 24 agosto. King’s Bounty II sarà disponibile non solo su PC (tramite Steam ed Epic Games Store), ma anche su PS4, Xbox One e Nintendo Switch.

Gli sviluppatori spiegano che il gioco è completo e giocabile dall’inizio alla fine, tuttavia è necessario un periodo di gestazione più lungo per risolvere i bug e smussare gli angoli di un prodotto che vuole presentarsi al pubblico nella migliore forma possibile. Per questo i mesi addizionali verranno impiegati anche per effettuare alcune modifiche al bilanciamento e completare il playtesting.