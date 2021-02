Chivalry 2: annunciate closed beta e data di uscita

Tripwire e Deep Silver hanno annunciato non solo la data di uscita di Chivalry 2, il videogioco multiplayer a sfondo medievale per PC e console di Torn Banner Studios, ma anche una closed beta che si terrà alla fine di marzo su tutte le piattaforme.

Prima del lancio previsto per il prossimo 8 giugno, infatti, gli interessati potranno lanciarsi nella mischia dal 26 al 29 marzo e partecipare agli scontri cross-platform. Per accedere alla closed beta è tuttavia necessario prenotare il gioco nei formati per PC, PS4, PS5, Xbox One o Xbox Series X|S.