Annunciato Disciples: Liberation, nuovo RPG strategico per PC e console

A distanza di oltre quindici anni dall’ultimo capitolo, la saga di Disciples sta per tornare con Liberation, nuova incarnazione del franchise in sviluppo presso Frima Studio e pubblicato da Kalypso Media.

Come le precedenti iterazioni della serie, anche Disciples: Liberation sarà un RPG strategico con un’atmosfera dark fantasy. Ambientato nella terra di Nevendaar, il gioco ci permetterà di esplorare un ricco oltremondo e di schieraci con un’ampia varietà di fazioni: da un impero umano permeato da estremismo religioso alle forze oscure dei non morti guidate da una regina folle. Ancora una volta spetterà a noi il compito di forma una squadra per raccogliere risorse preziose, influenzare la politica di Nevendaar e affrontare bestie brutali in una campagna single player composta da tre atti e da un totale di oltre 140 missioni.

Disciples: Liberation sarà disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S nel quarto trimestre dell’anno in corso, tuttavia dal 3 marzo al 3 aprile sarà possibile partecipare a un alpha test su PC e provare così il gioco in anteprima. Per avere una chance di accedere alla sessione di prova è necessario registrarsi sul sito ufficiale.