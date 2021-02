Binary Smoke è un nuovo action adventure fantascientifico per PC

Outside Game Studios, una software house fondata da due veterani di Bungie, ha annunciato Binary Smoke. Si tratta di un action adventure a tema fantascientifico in arrivo su PC in esclusiva sull’Epic Games Store.

Ambientato in un lontano futuro in cui l’umanità è riuscita a raggiungere la singolarità digitale, il giocatore prenderà il controllo di una Binary, una forma di vita artificiale senziente dotata di incredibili potere sovrumani. Ribellatasi contro la classe dirigente, la Binary dovrà ispirare una rivoluzione e cambiare per sempre il corso della storia.

A questo punto i dettagli su Binary Smoke scarseggiano. Sappiamo soltanto che il gioco sarà disponibile prossimamente in Early Access.