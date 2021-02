Baldur's Gate 3: Patch 4 in arrivo, introdurrà nuove classi e razze?

A dispetto degli elementi della natura che fanno tutto il possibile per rallentare i lavori di Larian Studios, sembra che non manchi poi molto all’arrivo della Patch 4 di Baldur’s Gate 3. Lo studio ha infatti dichiarato che l’aggiornamento per la versione in Accesso Anticipato è “proprio dietro l’angolo”, e a presentarlo ci penserà un nuovo Panel from Hell, organizzato per il 17 febbraio alle 19:00. Oltre a Swen Vincke, a questo secondo viaggio nelle profondità infernali parteciperanno anche il Principal Rules Designer di Dungeons & Dragon Jeremy Crawford, Nick Pechenin, David Walgrave e altri ospiti, che introdurranno quelle che sono state definite “le note della patch più massicce mai forgiate nelle infernali fiamme di Larian”.

A quanto pare, però, la patch sarà così importante da rendere incompatibili i salvataggi appartenenti alla precedente versione di Baldur’s Gate 3. Non si tratta di una novità, e anche questa volta Larian si è adoperata per permettere a chi volesse conservarli un modo di farlo, rimanendo alla Patch 3; trovate tutte le informazioni in merito nel post sopra linkato. Lo studio, però, suggerisce anche che l’aggiornamento ci farà “venire voglia di ricominciare da capo”. Non sembra improbabile, dunque, che nuove razze o classi stiano per arrivare sui Forgotten Realms.