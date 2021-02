Halo Wars 2 non riceverà altri aggiornamenti, niente sequel all'orizzonte

Nel corso dell’ultimo suo post su Halo Waypoint, 343 Industries è tornata a parlare di uno dei titoli forse meno noti della serie, ma non senza la sua fetta di appassionati: Halo Wars 2. Purtroppo, sembra che le notizie per lo strategico uscito nel 2017 non siano particolarmente buone, dato che 343 ha dichiarato come non ci siano piani per altri aggiornamenti, patch di bilanciamento, lanci su altri piattaforme né tantomeno per un seguito.

Lo studio ha ritenuto necessario chiarire la sua posizione perché con l’arrivo di Halo 4 nella Master Chief Collection, molti avevano iniziato a domandarsi se fosse plausibile un ritorno ad Halo Wars 2. Purtroppo, così non è: 343 Industries ha dichiarato che le sue risorse sono in ogni caso limitate, e dedicate principalmente agli aggiornamenti per la Master Chief Collection e, ovviamente, ad Halo Infinite. Comunque, non tutto è perduto: “abbiamo usato la parola ‘al momento’ perché è la verità – ora come ora, non abbiamo piani di sviluppo che prevedano un ritorno ad Halo Wars 2 e non stiamo lavorando a un nuovo titolo della serie. Ma allo stesso tempo, non diremo mai ‘mai’ perché, beh, chissà cosa può portare il futuro.” Per il momento, però, le avventure di Master Chief e dei suoi alleati resteranno in prima persona.