NieR Replicant: Square Enix pubblica un video di gameplay della remaster

A distanza di qualche mese dall’annuncio, finalmente Square Enix ha deciso di mostrarci la remaster di NieR Replicant in azione. La compagna infatti da poco caricato un nuovo trailer che ci mostra uno spezzone di gamplay tratto dal Tempio arido. Oltre a esplorazione e dialoghi, non manca anche qualche scena di combattimento, più uno sguardo a quello che sarà uno dei boss del gioco.

Questa nuova edizione di NieR Replicant, uscito originariamente su PS3, può anche contare su dialoghi interamente doppiati. Inconfondibili, in questo senso le voci di Liam o’ Brien (Guerra nella serie Darksiders, Illidan Stormrage nell’universo di Warcraft) nel ruolo di Grimoire Weiss e quella di Laura Bailey (Mary Jane in Marvel’s Spider-Man, Jaina Proudmoore nell’universo di Warcraft) nel ruolo di Kainé. Il titolo sarà disponibile a partire dal 23 aprile 2021 su PC, PS4 e Xbox One.