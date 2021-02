SnowRunner: arriva il DLC Season 3: Locate & Deliver

L’avventura per gli appassionati di esplorazione e consegne nelle situazioni più estreme non si ferma mai. Saber Interactive e Focus Home hanno infatti annunciato l’arrivo del DLC Season 3: Locate & Deliver su SnowRunner, al quale possiamo dare un ampio sguardo grazie al trailer di presentazione.

Il DLC Locate & Deliver, disponibile al prezzo di 6,99€, introdurrà due nuove mappe ambientate nello stato del Wisconsin, le cui zone acquitrinose metteranno alla prova le vostre abilità al volante. Il taglio del legname sarà al centro delle attività in questa zona, e per portare a compimento i nostri incarichi avremo a disposizione tre nuovi mezzi: l’International PayStar Twin Steer, il Pacific P512 PF e il BOAR 45318. La Season 3 arriverà anche con una serie di contenuti gratuiti pensati per tutti i giocatori, come prove, carichi, missioni e personalizzazioni estetiche per i veicoli.

SnowRunner è disponibile su PS4, Xbox One e PC tramite Epic Games Store.