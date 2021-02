Un nuovo Paradox Insider all'orizzonte, si terrà a marzo

Paradox Interactive ha annunciato una nuova edizione del Paradox Insider, prevista per il 13 marzo alle 20:00 ora locale. Lo show conterrà “uno sguardo ai titoli in arrivo sul catalogo del publisher, nuovi trailer, approfondimenti su contenuti in arrivo e interviste con gli sviluppatori degli acclamati giochi di Paradox”. Non è improbabile, dunque, che si parlerà di Vampire the Masquerade: Bloodlines 2, il cui sviluppo è stato decisamente travagliato; chissà che per una volta tanto non ci vengano riservate buone notizie.

Ovviamente, non dubitiamo che anche altri giochi passeranno sotto la luce dei riflettori. Questo Paradox Insider, per esempio, potrebbe essere un buon momento per presentare i primi DLC di Crusader Kings 3, o rivelare qualcosa di più sulla nuova espansione di Stellaris.