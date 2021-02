Sherlock Holmes Chapter One: pubblicato un teaser di gameplay

L’ultima volta che l’avevamo visto, Sherlock Holmes Chapter One si era dilungato su ambientazione e mondo di gioco, ma non aveva dato a vedere alcunché di gameplay. Sembra però che Frogwares abbia deciso che sia giunto il momento di mostrarci qualcosa in merito… ma non troppo. Non possiamo fare a meno di notare, infatti, come il teaser pubblicato contenga al massimo qualche secondo di effettivo gameplay.

Come intuibile dal titolo, Sherlock Holmes Chapter One narra quella che è la prima avventura del (non ancora) famoso investigatore, alle prese con un’avventura open world in un’isola in cui i crimini sono all’ordine del giorno. Frogwares non ha ancora annunciato una data di lancio per il suo titolo, previsto in ogni caso per il 2021.