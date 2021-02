Tales from the Borderlands in arrivo su Switch, altri port rivelati

A quanto pare, l’ente di valutazione taiwanese si è dato parecchio da fare negli ultimi giorni. Come segnalato da Gematsu, infatti, andando a spulciare le pagine dedicate ai videogiochi possiamo trovare numerosi port non ancora annunciati. Il primo che ci sentiamo di riportare è Tales from the Borderlands, che starebbe per arrivare anche su Nintendo Switch; l’annuncio del suo ritorno aveva elencato solo PC e console Sony e Microsoft fra le piattaforme previste.

Altro interessante port in arrivo è quello di The Great Ace Attorney Chronicles, che vedrà Phoenix Wright e compagnia cantante arrivare su PC, PS4 e Xbox One. Non si tratta dei primi capitoli ad avventurarsi al di fuori delle console Nintendo, ma un arricchimento della collezione fa sempre piacere. Altri titoli presi in analisi dall’ente di valutazione taiwanese includono la versione per Switch di SnowRunner (che di recente ha lanciato la sua Season 3), la versione PS5 di Genshin Impact e la versione Switch di Secret Neighbor.