Valheim: un bug raro cancella tutti i progressi

Se assieme a decine di migliaia di altre persone vi siete dedicati al survival Valheim, attualmente in Accesso Anticipato su Steam, c’è un temibile avversario di cui farete meglio a tener conto. Non si tratta di scontrosi troll o di affamati mostri marini, ma di qualcosa di ben più insidioso: come segnalato dal CEO di Iron Gate, nel gioco è infatti presente un bug in grado di cancellare tutti i vostri progressi. Gli sviluppatori non sono sicuri di cosa causi questo raro bug e non sono ancora stati in grado di riprodurlo, e per questo suggeriscono di fare un backup dei vostri salvataggi, che potete trovare in C:\Users\[vostro nome utente]\AppData\LocalLow\IronGate\Valheim\. Se non siete sicuri di come procedere, potete seguire questi semplici passaggi:

Scrivete %appdata% nella barra di ricerca di Windows, in basso a sinistra.

Questo vi porterà nella cartella Roaming. Tornate ad AppData selezionandola nella barra al di sopra.

Cercate la cartella LocalLow, e una volta trovata la cartella IronGate.

Aprite la cartella Valheim. All’interno troverte le cartelle Worlds e Characters: copiatele e cambiatele di nome se volete essere sicuri di conservare parte dei vostri progressi.

Ovviamente, sarebbe bene ripetere questo processo dopo sessioni di gioco significative, visto che i dati nelle cartelle di backup non vengono aggiornati. Intanto, aspetteremo con fiducia che Iron Gate snidi questo insidioso bug e ci permetta di tornare a dedicarci a Valheim senza pensieri e preoccupazioni (invasioni degli uomini albero a parte).