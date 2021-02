Techland smentisce i rumor su una possibile acquisizione

Negli ultimi giorni sono tornate insistentemente in auge le indiscrezioni circa una possibile acquisizione di Techland da parte di Microsoft. Secondo questi rumor, la Casa di Redmond avrebbe già portato la compagnia polacca nella sua scuderia di studi interni, trasformando anche Dying Light 2 in un’esclusiva Xbox.

Tuttavia pare proprio che non sia così dal momento che il community manager della stessa Techland ha appena smentito categoricamente queste voci di corridoio. Intervenendo su Twitter, difatti, l’esponente della compagnia di Breslavia ha ribadito che la società è e resterà indipendente, pertanto non è stata acquisita da un altro publisher. Lo stesso community manager ricorda anche che il medesimo rumor era già circolato l’anno scorso, rivelandosi privo di fondamento anche in quell’occasione.

