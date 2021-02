Nasce Playtonic Friends, il publisher degli autori di Yooka-Laylee

C’è un nuovo publisher in città: si tratta di Playtonic Friends, la neonata etichetta di publishing fondata dagli autori di Yooka-Laylee.

In una recente intervista pubblicata sulle colonne di Eurogamer, il boss della compagnia britannica Gavin Price ha spiegato che l’idea di fondare questa nuova etichetta è nata più o meno l’anno scorso, dopo che lo studio ha lanciato sul mercato Yooka-Laylee and the Impossible Lair. Price afferma che l’intenzione di Playtonic Friends è quella di mettere a frutto l’esperienza dei vari membri del team, molti con un passato decennale nell’industria e con esperienza in varie tipologie di sviluppo di videogiochi, mettendo le risorse della compagnia al servizio degli sviluppatori indipendenti più piccoli.

Al momento sono tre gli studi indie che hanno siglato una partnership con l’etichetta britannica: stiamo parlando di Awe Interactive (BPM: Bullets Per Minute), okidokico (OK Golf), e Fabraz (Slime-san).