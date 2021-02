Nonostante la chiusura di tutti gli studi di sviluppo interni, Google Stadia potrà contare su oltre un centinaio di videogiochi delle terze parti in arrivo nel corso del 2021.

Tramite un articolo pubblicato sul blog ufficiale della piattaforma, infatti, la compagnia di Mountain View ha fatto sapere che il catalogo si arricchirà di nuovi giochi nei prossimi mesi. Tra questi, alcuni sono già provvisti di una data di uscita ufficiale:

Shantae: Half-Genie Hero Ultimate Edition (23 febbraio)

Shantae: Risky’s Revenge – Director’s Cut (23 febbraio)

It came from space and ate our brains (2 marzo)

FIFA 21 (17 marzo)

Kaze and the Wild Masks (26 marzo)

Judgment (23 aprile)



Mentre altri, come per esempio Killer Queen Black, Street Power Football ed Hellpoint, arriveranno nell’immediato futuro ma non si conosce ancora esattamente quando. Nessun dettaglio, di contro, circa l’altra novantina di videogiochi in arrivo: sappiamo che arriveranno, ma non sappiamo quando né di cosa si tratti per la precisione.