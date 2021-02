Biomutant: rivelati i requisiti hardware della versione PC

Nell’aggiornare la pagina del prodotto presente su Steam, Experiment 101 e THQ Nordic hanno diffuso i requisiti hardware necessari a far girare la versione PC di Biomutant.

L’action RPG, che vi ricordiamo uscirà il prossimo 25 maggio anche su PS4 e Xbox One, non richiederà sistemi particolarmente carrozzati. Ecco di seguito i requisiti.

Requisiti minimi

Sistema operativo : Windows 7/8.1/10 (64 bit)

: Windows 7/8.1/10 (64 bit) Processore : AMD FX-8350 / Intel Core i5-4690K

: AMD FX-8350 / Intel Core i5-4690K RAM : 8GB

: 8GB Scheda video : GeForce GTX 960 / Radeon R9 380

: GeForce GTX 960 / Radeon R9 380 DirectX : versione 11

: versione 11 Spazio su disco: 25GB

Requisiti consigliati

Sistema operativo : Windows 10 (64bit)

: Windows 10 (64bit) Processore : AMD Ryzen 5 1600 / Intel Core i7-6700K

: AMD Ryzen 5 1600 / Intel Core i7-6700K RAM : 16GB

: 16GB Scheda video : GeForce GTX 1660Ti / Radeon RX 590

: GeForce GTX 1660Ti / Radeon RX 590 DirectX : versione 11

: versione 11 Spazio su disco: 25GB