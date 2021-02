Annunciato RICO London, un nuovo FPS per console

Lo sviluppatore indipendente Ground Shatter e il publisher Numskull Games hanno annunciato RICO London, un nuovo sparatutto in prima persona in arrivo prossimamente su console.

Il gioco ci metterà nei panni dell’ispettore Redfern durante la vigilia di capodanno del 1999. Impegnato a sventare una transazione criminale tra gruppi di trafficanti di armi, Redfern si ritroverà a far fronte a una situazione esplosiva in un grattacielo londinese, tra sgherri armati che nel frattempo si sono rintanati nell’edificio prendendo anche alcuni ostaggi.

Caratterizzato da una grafica in cel shading, RICO London potrà essere affrontato sia in solitaria che in cooperativa in compagnia di un amico quando vedrà la luce su PS4, PS5 e Nintendo Switch, nel corso del prossimo mese di giugno.