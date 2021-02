Manor Lords torna a farsi vedere con un video dedicato alle battaglie

Va detto: per gli amanti degli strategici e dei gestionali, Manor Lords è sicuramente uno dei titoli più intriganti all’orizzonte. L’ultimo aggiornamento in merito ha deciso di approfondire le fasi di combattimento, le cui particolarità erano state già in parte accennate nell’ultimo video. È più che evidente che da questo punto di vista forte ispirazione per il gioco sia la serie Total War, da cui ricalca gli scontri campali basati su formazioni.

Ovviamente, non ci aspettiamo una profondità simile a quella dei titoli Creative Assembly, ma di sicuro quanto mostrato promette più che bene. Oltre a schierare le nostre unità in formazione, infatti, altre saranno le considerazioni che dovremo tenere a mente. È una buona idea attaccare un nemico assestatosi in cima a un pendio? Possiamo fare affidamento su questa unità esausta, o è meglio farla ripiegare? Il meteo non promette bene: forse è il caso di non puntare tutto sui nostri arcieri? Di sicuro, sembra che la vittoria sul campo di battaglia richiederà attenta pianificazione.

Manor Lords lancerà in Accesso Anticipato su Steam, anche se non è ancora noto quando.