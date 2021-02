Remedy Entertainment: ottimi risultati finanziari nel 2020, grazie a Control

Se da un lato per l’industria videoludica il 2020 ha significato necessità di adattarsi alla pandemia e ritardi diffusi, dall’altro è stato uno degli anni più di successo da punto di vista finanziario. E sembra che questo successo abbia raggiunto anche gli sviluppatori finlandesi di Remedy Entertainment. Stando ai resoconti finanziari rilasciati, infatti i ricavi dello studio sono aumentati del 35% rispetto all’anno precedente. Merito indubbiamente del successo di Control: se da un lato il third person shooter è uscito l’anno scorso, dall’altro il 2020 ha segnato il suo arrivo su Steam, Xbox Game Pass e addirittura Nintendo Switch; le versioni per PS5 e Xbox Series X|S, invece, hanno avuto il loro lancio a inizio 2021.

In merito, il CEO di Remedy Tero Virtala ha sottolineato come “grandi giochi hanno cicli di vita lunghi”, evidenziando in particolare il successo di vendite del mese di novembre. Le vendite totali del titolo hanno superato quota due milioni. Virtala ha poi accennato agli altri progetti in cantiere in quel di Remedy Entertainment: CrossfireX, il progetto Vanguard (che, ricordiamo, sarà un gioco free to play cooperativo “service based”) e un altro titolo di scala minore, non ancora annunciato. Questi ultimi due progetti così come già Control, nascono in collaborazione con Epic Games.