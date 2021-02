It Takes Two avrà una durata totale di circa 15 ore, secondo Josef Fares

Se siete fan dei platformer e del gioco cooperativo, dovete decisamente tenere d’occhio It Takes Two. Il titolo sviluppato da Hazelight e pubblicato da Electronic Arts sembra infatti davvero interessante, e stando alle parole del suo creatore sarà anche discretamente lungo. In una chiacchierata con GamingBolt, infatti, Josef Fares ha fatto sapere che il gioco durerà circa 15 ore, specificando che “c’è un sacco da scoprire. Niente collezionabili o scemenze del genere. Non è quello che vogliamo. Invece, potete andare in giro, interagire con le cose. Ci saranno un sacco di minigiochi, circa 25 diffusi per il mondo di gioco con cui potrete giocare, contenuti secondari e via così. Vogliamo che il mondo sembri vivo, quindi vi divertirete un sacco a scoprire le sue bizzarrie. E ci sono anche un sacco di segreti, spero che la gente li trovi. Li adoreranno.”

Josef Fares è la stessa mente dietro A Way Out, anch’esso gioco che richiedeva necessariamente la collaborazione fra due giocatori. Per rendere più accessibile la cosa, ciascuna copia acquistata aveva a disposizione un “pass amico”, che permetteva a un’altra persona di condividere gratuitamente l’esperienza. Lo stesso farà anche It Takes Two, la cui data di lancio è prevista per il 26 marzo su PC e console.