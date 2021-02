xCloud presto in arrivo su web browser, circolano i primi screenshot

A quanto pare non manca molto alla versione web browser di xCloud, il servizio streaming di Microsoft. The Verge ha infatti pubblicato i primi screenshot di quella che dovrebbe essere una versione per il testing interno, fase che solitamente precede la beta pubblica. Questa funzionalità è stata sviluppata per cercare di aggirare i limiti imposti da Apple per quanto riguarda lo streaming su iOS, ma ovviamente finirà per funzionare anche su PC.

La cosa è tutt’altro che invisa a Microsoft, che in passato non aveva escluso una disponibiltà su PC e che anzi, stando sempre all’articolo di Tom Warren, progetta di integrare xCloud anche con l’app Xbox per Windows 10. L’arrivo di questo servizio – che, ricordiamo, è incluso nell’offerta Xbox Game Pass Ultimate – anche su PC segna anche un ulteriore passo nella sfida a Stadia, il servizio streaming di Google, che recentemente ha chiuso i suoi studi di sviluppo.