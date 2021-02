Bokeh Game Studio: Keiichiro Toyama parla del titolo in sviluppo

Bokeh Game Studio è una nuova realtà, formatasi a dicembre su iniziativa di alcuni dei creatori di Silent Hill, Gravity Rush e The Last Guardian. Proprio uno dei tre fondatori, il creative director Keiichiro Toyama, è il protagonista del video di oggi, nel quale ci parla sia del suo approccio all’industria videoludica che del titolo di cui lo studio si occuperà. Come già noto, la prossima fatica di Toyama segnerà un suo ritorno all’horror.

“La mia idea dell’horror è che deve partire dalla vita di tutti i giorni”, ha dichiarato Toyama. “Invece di mostrare cose spaventose, dovrebbe farci dubitare delle nostre posizioni, farci dubitare del fatto che stiamo vivendo pacificamente.” Questo sarà dunque il team centrale del suo prossimo gioco, anche se dobbiamo dirlo: viste le concept art mostrate lungo la durata del video, non dubitiamo che conterrà anche una buona dose di cose spaventose. Siamo ancora ben lontani dal venire a sapere anche solo una data di lancio approssimativa del titolo d’esordio di Bokeh Game Studio, ma siamo sicuri che l’attesa ne varrà la pena.