Overcooked! All You Can Eat in arrivo su PC, PS4, Xbox One e Switch

Preparatevi, aspiranti cuochi, perché sfide come non ne avete mai affrontate prima stanno per arrivare a mettervi alla prova! Team17 ha infatti annunciato che Overcooked! All You Can Eat arriverà su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch a partire dal 23 marzo. E non credete a noi, credete a quelli di OK News:

Già disponibile da qualche tempo su PS5 e Xbox Series X|S, Overcooked! All You Can Eat è una raccolta dei primi due titoli della serie, completa di tutti i DLC e arricchita di interessanti bonus. Oltre a 7 stage aggiuntivi, All You Can Eat può infatti contare anche su risoluzione 4K e supporto a 60 frame al secondo, su nuovi chef e su opzioni volte a migliorare l’accessibilità del gioco. Sembra, inoltre, che con una patch seguente al momento del lancio verrà incluso il gioco multiplayer crosspiattaforma.