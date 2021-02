Metro Exodus PC Enhanced Edition annunciato, implementerà il DLSS 2.0

Già al suo lancio, Metro Exodus era fra i titoli più importanti a implementare il Ray Tracing, da poco introdotto da Nvidia con le sue RTX serie 2000. Sembra però che gli sviluppatori di 4A Games non siano il genere di persone capaci di accontentarsi, e hanno quindi annunciato Metro Exodus PC Enhanced Edition. Questa versione apporterà significativi miglioramenti alla resa grafica del gioco, e ha visto un vero e proprio rinnovamento del motore di gioco proprietario pensato per potenziare e migliorare tutti gli effetti di illuminazione legati al Ray Tracing. Oltre a questo, presenterà anche “un’implementazione migliorata della nostra potente tecnologia Temporal Reconstruction per migliorare ulteriormente risoluzione, dettagli visivo e performance” e implementerà la rivoluzionaria tecnologia DLSS 2.0.

La Metro Exodus PC Enhanced Edition sarà disponibile gratuitamente per tutti i possessori del gioco su Steam, Epic Games Store e GoG, ma solo chi è dotato di un PC all’altezza potrà giocarci. 4A Games evidenzia infatti come “anche al dettaglio minimo richiederà una GPU capace di Ray Tracing”, e che i cambiamenti sono stati così radicali che questa edizione avrà un client separato. L’arrivo è previsto per questa primavera.