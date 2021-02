Rainbow Six Parasite è il nuovo nome di Rainbow Six Quarantine?

Pochi giorni fa abbiamo riportato la notizia relativa al possibile cambio di nome di Rainbow Six Quarantine, oggi scopriamo che lo sparatutto cooperativo di Ubisoft potrebbe essere stato ribattezzato in Rainbow Six Parasite.

Stando a quanto riportato da MP1st, infatti, un dataminer ha scoperto due presunte immagini del gioco nascoste in un aggiornamento dei server del PlayStation Network. Queste illustrano la possibile schermata di caricamento con il nuovo logo e lo schema di comandi su PS Vita, che dovrebbe essere utilizzabile tramite la funzionalità di Remote Play.

Il cambio di nome dovrebbe essere legato a una questione di immagine. La compagnia franco-canadese vorrebbe infatti evitare che Rainbow Six Quarantine venga in qualche modo associato alla pandemia che purtroppo ci troviamo ad affrontare da un anno a questa parte, per tale motivo il cambio Rainbow Six Parasite apparirebbe piuttosto plausibile.

