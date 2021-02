WB Games San Diego al lavoro su un tripla A free-to-play

Che Warner Bros. Interactive Entertainment abbia deciso di concentrare i suoi sforzi nella produzione di videogiochi di stampo live service non è di certo una novità. Al contrario, è una novità il fatto che WB Games San Diego stia ricercando personale per un nuovo titolo tripla A e free-to-play.

Lo studio californiano sta difatti cercando delle figure professionali in grado di portare avanti un nuovo progetto in linea con la rinnovata strategia corporate decisa dal publisher. Purtroppo non si conoscono ancora i dettagli, salvo che si tratterà di un titolo realizzato con l’Unreal Engine 4 e che potrà contare su dinamiche cross-platform (sebbene non si sappia ancora se ci si riferisca a una sorta di multiplayer cross-play o ad altre forme di interazione tra diverse piattaforme).

Chissà se avremo a che fare con una IP originale, o se il progetto riguarderà uno dei tanti franchise di cui Warner Bros. detiene i diritti.

Condividi con gli amici Inviare