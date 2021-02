L’Osservatorio Italiano Esports (OIES) sta per dare il via all’Advanced Esports Programme, un percorso formativo rivolto a chi desidera acquisire competenze nel campo del business e del management degli Esports.

Il percorso è composto di 21 Masterclass dal taglio pratico distribuite durante tutto il 2021 ed erogate in diretta tramite collegamento Zoom. Ogni utente interessato potrà scegliere quali lezioni seguire, senza essere costretto ad acquistare tutto il pacchetto di masterclass. Saranno dunque gli iscritti a strutturare il proprio piano didattico in base alle loro esigenze.

Le masterclass sono divise in 10 moduli:

Modulo Esports management Il ritorno economico negli Esports: principali asset e strategie Sponsorship rights: a quali diritti è interessato un brand negli Esports

Modulo Esports marketing L’organizzazione del settore Esports: titoli, publisher e tornei più importanti in Italia e nel mondo La brand gamification: come avvicinare il target desiderato attraverso il gaming L’Esports diventa entertainment: strategie per costruire una community aumentando la brand awareness

Modulo Twitch Twitch: come funziona? Numeri e dinamiche della nuova piattaforma di streaming più utilizzata Come Twitch si inserisce in un piano di marketing: opportunità, strategie e case histories

Modulo Esports trends Gli Esports nel mondo: overview sui principali mercati internazionali Tornei e arene: come sviluppare un progetto Esports fisico sostenibile

Modulo Esports system La eSerie A: come sviluppare un modello di engagement con i tifosi Come si organizza la divisione Esports di un club di calcio

Modulo legal La normativa sugli Esports in Italia: limiti e regole da tenere in considerazione Il rapporto dei diritti di immagine degli sportivi nei videogiochi: dal caso Ibrahimovic alle regole applicabili

Modulo titoli Esports Alla scoperta del sim racing: i motori virtuali nelle strategie di marketing Come funziona l’universo FIFA? Le strategie per integrare un brand nelle dinamiche del gioco

Modulo Esports business Il talent scout degli Esports: come scovare i campioni dei videogiochi e farne un lavoro Dal virtuale al mondo fisico: come far fruttare l’investimento in una gaming house

Modulo nuove professioni Coach Esports: come sviluppare le competenze necessarie per allenare i player Da player a content creator: come sviluppare un personal business nel gaming

Modulo team e organizzazioni Esports Come fondare un team: dalla nascita alla creazione di un’organizzazione strutturata Come attirare investimenti e sponsor: quando un team diventa un’opportunità di business



Per maggiori informazioni circa i costi dei vari moduli e le modalità di iscrizione, vi invitiamo a consultare la sezione corsi del sito ufficiale dell’OIES.