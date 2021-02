Le vendite di Valheim hanno superato quota 2 milioni di copie

Non è passata nemmeno una settimana da quando abbiamo riportato la notizia del superamento di quota un milione per le vendite di Valheim che dobbiamo già scrivere del raggiungimento di un nuovo traguardo. Il sandbox di stampo survival sviluppato da Iron Gate Studio, infatti, ha piazzato la bellezza di due milioni di copie in meno di due settimane dal lancio del gioco in Accesso Anticipato su Steam.

Non è tutto perché gli sviluppatori fanno sapere che il picco massimo di giocatori attivi in contemporanea su Steam ha superato quota 360 mila, surclassando i record di titoli ben più famosi e blasonati come Grand Theft Auto V e Destiny 2.

“Non avevamo previsto un successo di questa portata,” ha dichiarato Richard Svensson, CEO di Iron Gate Studio. “Il nostro obiettivo era banalmente quello di coprire i costi di sviluppo durante l’Early Access e continuare a lavorare su Valheim per raggiungere la versione finale. A questo punto direi che il nostro futuro per un bel po’ sarà assicurato“.

