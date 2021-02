Blasphemous, arriva il crossover con Bloodstained: Ritual of the Night

Team17 e The Game Kitchen hanno collaborato con 505 Games e ArtPlay per offrire ai possessori di Blasphemous un crossover con Bloodstained: Ritual of the Night.

Il 18 febbraio, infatti, verrà pubblicato un aggiornamento gratuito di Blasphemous intitolato “Strife and Ruin” che introdurrà una missione aggiuntiva in cui il Penitente si ritroverà ad aiutare Miriam, la protagonista di Bloodstained, ora intrappolata nelle terre di Cvstodia. Al giocatore spetterà quindi il compito di superare uan serie di sfide al fine di raccogliere i frammenti del portale in rovina che servirà a Miriam per tornare nel suo mondo di origine.

L’update aggiungerà anche una modalità Boss Rush disponibile dopo aver completato almeno una volta il gioco, nonché una nuova modalità di gioco denominata Demake Area ispirata all’era dei platform 8-bit.

L’aggiornamento sarà disponibile giovedì su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.

