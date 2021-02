Star Citizen: prende il via una settimana di prova gratuita

Siamo ancora lontani dal momento in cui Star Citizen lancerà ufficialmente, ma Cloud Imperium Games ha comunque deciso che è un buon momento permettere a più gente di provarlo. Come annunciato di recente, il simulatore spaziale partorito dalla mente di Chris Roberts potrà infatti essere provato gratuitamente fino al 25 febbraio. Stando a quanto riportato sulla pagina ufficiale, questa prova gratuita metterà a nostra disposizione sei diverse navi, che ci permetteranno di esplorare le varie opportunità offerte da Star Citizen: ci sarà posto sia per chi preferisce la più rilassante opera di estrazione risorse dagli asteroidi che per chi invece predilige la frenesia dei combattimenti spaziali.

Fino al 26 febbraio, Cloud Imperium Games offirà anche una serie di sconti sui suoi Starter Pack. I prezzi restano comunque significativi, quindi non aspettatevi di portare tutto a casa con pochi euro.