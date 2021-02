Thermaltake ha annunciato tre nuovi prodotti in arrivo a partire dal 9 marzo: il mouse pad Argent MP1 RGB, l’headset stand Argent HS1 RGB e il dissipatore per CPU UX210 ARGB Sync.

Il mouse pad Argent MP1 RGB (359 x 254 x 10 mm) può contare su una superficie rigida pensata per fornire risposte immediate e accuratezza millimetrica. I suoi bordi sono ricoperti in alluminio, che gli conferisce sia maggiore solidità che un tocco d’eleganza, e la base in gomma antiscivolo assicura perfetta aderenza alle superfici. Questo mouse pad è anche dotato di illuminazione RGB a 16,8 milioni di colori e otto differenti effetti personalizzabili, sincronizzabili fra tutte le nostre periferiche Thermaltake grazie al software TT Sync.

Su un’illuminazione RGB di alto livello può contare anche l’headest stand Argent HS1 RGB, dotato di una solida struttura in alluminio coadiuvata da una base e un cuscinetto poggia headset in gomma. L’Argent HS1 è inoltre dotato di due porte USB 3.0 e di un audio jack da 3,5 mm.

Chiude questa carrellata di prodotti il dissipatore UX210 ARGB Sync, una ventola da 120mm perfetta per assicurarsi che le temperature del vostro processore non facciano le bizze, mantendo al contempo un profilo del rumore molto basso. Compatibile sia con processori Intel che AMD e facile da montare, il dissipatore è pensato per durare ben 30.000 ore e supporta la sincronizzazione RGB 5V con schede madre ASUS, MSI, GIGABYTE e ASROCK.