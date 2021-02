Radical Fish Game annuncia novità in arrivo per CrossCode

Sono passati più di due anni dal lancio di CrossCode, action RPG in pixel art più di recente approdato anche su console, ma quelli di Radical Fish Games non hanno certo smesso di dedicarcisi. Lo studio tedesco ha infatti da poco lanciato un messaggio su Twitter secondo cui “è giunto il momento di dare una nuova casa a qualcuno”. Quel qualcuno – come possiamo intuire dall’immagine allegata – è ovviamente Lea, la protagonista del gioco, ma cosa significa di preciso il messaggio?

La prima cosa che viene in mente è un possibile port su nuove piattaforme, come ad esempio Google Stadia. Ma, d’altronde, è da lungo tempo che Radical Fish Games si sta dedicando allo sviluppo del cosiddetto Post-Game DLC, un contenuto aggiuntivo pensato per espandere le avventure di Lea e Amici nel CrossWorld. Anche perché CrossCode è a sua volta ambientato in un MMO fittizio, e sappiamo tutti che l’housing è spesso una componente importante di questo genere di giochi. Qualunque sia la vera risposta, sembra che non ci sarà molto da aspettare prima di scoprirla.