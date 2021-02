Sembra proprio che Arc System Works voglia assicurarsi che Guilty Gear Strive raggiunga un pubblico più ampio possibile, magari andando a pescare anche chi è alle prime armi nei picchiaduro 2D anime. Nel corso degli ultimi giorni, lo studio giapponese ha infatti pubblicato una serie di video tutorial pensati per presentare in maniera chiara i concetti fondamentali del gioco. L’ultimo video, in particolare, si concentra sulle Basic Actions: comandi in comune fra tutti i personaggi che sarà fondamentale imparare ad utilizzare per avere la meglio sui nostri avversari.

Se ai meno esperti di voi sta già venendo il mal di testa, non preoccupatevi: il segreto per imparare è prendere le cose poco alla volta; nessuno si aspetta che iniziate fin da subito a fare Instant Faultless Defense o Roman Cancel come se piovesse. E a quanto pare, Guilty Gear Strive avrà una nutrita serie di contenuti single player per permettervi di fare pratica senza nessun tipo di pressione.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che l’open beta di Guilty Gear Strive avrà inizio questo finesettimana su PS4 e PS5.