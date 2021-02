Annunciato un nuovo Nintendo Direct per il 17 febbraio

Nintendo ha annunciato un nuovo Nintendo Direct, previsto per la giornata di domani, 17 febbraio, alle ore 23:00. La trasmissione durerà circa 50 minuti e conterrà nuove informazioni su titoli già disponibili (viene citato in particolare Super Smash Bros. Ultimate, a cui di recente si è aggiunto Sephirot) e titoli in arrivo nella prima metà del 2021. Vista la durata e l’orario più consono al pubblico giapponese, non dubitiamo che questo Nintendo Direct conterrà un’ampia dose di succose informazioni. Il suo limitarsi alla prima metà del 2021 significa però che difficilmente vedremo annunci di grosso calibro, quindi se già speravate di poter vedere un seguito di Zelda: Breath of the Wild temiamo che dovrete temperare le vostre aspettative.

Potrete seguire la trasmissione sul canale YouTube ufficiale di Nintendo Italia.