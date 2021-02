Sono passate due settimane e, puntuale come un orologio svizzero, arriva la nuova carrellata di giochi per Xbox Game Pass. E questa volta il carico è di quelli belli importanti, visto che include titoli come Superhot: Mind Control Delete, DiRT 5 e Pillars of Eternity 2: Deadfire – Ultimate Edition, anche se purtroppo quest’ultimo non su PC. Ma andiamo a vedere insieme la lista completa, con tanto di date di arrivo:

Ricordiamo che secondo alcune voci, non è improbabile che a breve il cloud di Microsoft arrivi anche su PC.