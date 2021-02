Outriders uscirà su Google Stadia assieme alle altre versioni

Square Enix e People Can Fly hanno annunciato che la versione per Google Stadia di Outriders arriverà in contemporanea con le altre edizioni del gioco per PC e console.

Ciò significa che il nuovo sparatutto cooperativo degli autori di Bulletstorm e Gears of War: Judgment uscirà sulla piattaforma di streaming targata Google dal prossimo 1° aprile. Inoltre, questa versione supporterà nativamente la funzionalità Stadia Connect, che permette ai giocatori di vedere i loro amici mentre giocano in tempo reale grazie a delle finestre sovraimposte.

“Siamo lieti di collaborare con Google per portare Outriders su Stadia con funzionalità esclusive e performance di altissimo livello, che permetteranno ai giocatori di vivere un’esperienza fantastica su tutti i dispositivi supportati“, ha dichiarato Jon Brooke, Co-Head of Studio presso Square Enix External Studios.

Outriders, lo ricordiamo, sarà disponibile anche su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.

