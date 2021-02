Marvel's Avengers: arrivano Hawkeye e le versioni next-gen

In occasione della presentazione del nuovo War Table di Marvel’s Avengers, Square Enix e Crystal Dynamics hanno annunciato che le versioni next-gen del gioco usciranno in concomitanza con Operazione: Hawkeye – Futuro Imperfetto, il nuovo contenuto aggiuntivo gratuito che introdurrà un eroe giocabile inedito e un capitolo addizionale della storia dell’Iniziativa Avengers.

Futuro Imperfetto segnerà il debutto di Hawkeye e di nuovo e potente nemico: il Maestro, una versione di Hulk con l’intelligenza di Bruce Banner e la forza e le capacità di Hulk, impazzito in un futuro apocalittico.

Per quanto riguarda le console next-gen, invece, le versioni per PlayStation 5 e Xbox Series X|S di Marvel’s Avengers offriranno frame rate elevati e grafica migliorata, con una risoluzione fino a 4K su PlayStation 5 e Xbox Series X e a 1440p su Xbox Series S. Il gioco sfrutta l’SSD integrato delle console per tempi di caricamento ridotti, approfittando della maggior potenza grafica e della memoria per garantire texture a una risoluzione maggiore, una distanza di rendering più elevata per i modelli ad alta risoluzione, mosse eroiche e distruzione delle armature più dettagliate e altri miglioramenti minori disponibili solo grazie alle capacità delle nuove console. Inoltre, i giocatori che trasferiscono il proprio profilo e i progressi di gioco sulle console di nuova generazione possono continuare da dove si era interrotta l’esperienza. Ma non è tutto perché è supportato il gioco tra generazioni differenti per permettere ai giocatori su PS5 di collegarsi e giocare con gli amici su PS4, e agli utenti Xbox Series X|S di connettersi con gli amici su Xbox One.

Vi ricordiamo, infine, che chi possiede la versione del gioco per PlayStation 4 o Xbox One può passare alla versione per console di nuova generazione senza costi aggiuntivi.

Sia Operazione: Hawkeye – Futuro Imperfetto che le versioni next-gen di Marvel’s Avengers saranno disponibili dal 18 marzo.