Activision ha pubblicato un nuovo trailer per la Stagione 2 di Call of Duty Black Ops Cold War e di COD Warzone, in arrivo su tutte le piattaforme a partire dal 25 febbraio.

Il filmato ci ricorda che Adler è stato preso in ostaggio in seguito all’attacco al The Pines. Tutte le piste portano al sud-est asiatico dove Naga, un operatore di Perseus, sta distribuendo il letale gas Nova 6 tramite la vasta rete di un cartello. Nel corso della Stagione 2 i giocatori avranno modo di dirigersi verso una roccaforte nascosta nelle giungle del Laos per contrattaccare, liberare Adler, e assaporare una gustosa vendetta.