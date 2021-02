New World: Amazon ha rinviato il suo MMORPG, di nuovo

Non c’è pace per New World: l’ambizioso MMORPG di Amazon Game Studios avrebbe dovuto vedere la luce entro la prossima primavera, invece il colosso dell’e-commerce ha deciso di rinviarne ancora una volta l’uscita.

Si tratta del terzo rinvio nel giro di poco più di un anno, uno slittamento che stando agli sviluppatori si è reso necessario dopo aver raccolto i feedback di migliaia di giocatori invitati a provare il gioco nelle diverse sessioni di testing. Il team spiega che dovrà inserire ulteriori contenuti per rendere l’end game più avvincente, ma questi non potranno essere pronti entro la primavera come inizialmente previsto.

Ciò significa che la data di uscita di New World è stata spostata al prossimo 31 agosto 2021, mentre dal 20 luglio verrà predisposta una closed beta accessibile a chiunque prenoti il gioco.

