CrossCode: A New Home annunciato, ecco il trailer del DLC

A quanto pare, l’annuncio che Radical Fish Games aveva promesso sarebbe arrivato a breve si è rivelato poi essere il Post-Game DLC da lungo tempo in lavorazione. Lo studio ha infatti da poco presentato ufficialmente CrossCode: A New Home, un contenuto aggiuntivo che sarà disponibile a partire dal 26 febbraio su Steam e GoG. Su console, invece, arriverà nel corso dell’estate 2021.

Come possiamo leggere sul blog ufficiale, CrossCode: A New Home conterrà un’espansione di Rhombus Square, la nuova area Azure Arcipelago, il Ku’Lero Temple (descritto come “il dungeon più grande di tutto il gioco”) e il raid, quella missione speciale che veniva interrotta bruscamente dagli eventi della storia. Oltre a tutto questo, ci sarà anche nuovo contenuto in termini di storia e nuove sidequest. Per quanto riguarda l’arrangiamento musicale, pare che il compositore del gioco base non fosse disponibile per altri impegni, e sarà sostituito da STEEL_PLUS, che possiamo sentire in azione nel trailer.

CrossCode: A New Home lancerà con un prezzo base di 8,99$.