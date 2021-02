Mortal Kombat: trailer del film in arrivo domani, rivelati i poster

Dopo una lunga attesa, potremo finalmente dare uno sguardo al primo trailer del film di Mortal Kombat a partire da domani alle 18:00. L’annuncio è arrivato dall’account Twitter ufficiale del film, che in una serie di ci ha anche permesso di vedere in anteprima alcuni degli attori del cast calati nel ruolo. Finora, i personaggi rivelati sono stati Sub-Zero, Kano, Mileena, Kung Lao, Cole Young, Shang Tsung e Sonya Blade. Non dubitiamo in ogni caso che l’account continuerà ad aggiungere altri personaggi del nutrito cast di combattenti di Mortal Kombat, quindi tenetelo d’occhio.

Ricordiamo che il film arriverà nei cinema e su HBO Max il 16 aprile 2021, ma con tutta probabilità per il suo lancio italiano ci sarà da attendere.