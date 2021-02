Second Extinction in arrivo su Xbox, rivela un teaser

Capita che i teaser siano sibillini nei messaggi che vogliono far passare, giusto per stuzzicare un po’ la discussione. Ebbene, così non è per quello caricato da Systemic Reaction per annunciare l’arrivo dello sparatutto cooperativo Second Extinction anche su Xbox. Giudicate voi stessi:

Povero T-Rex. Second Extinction è già da qualche tempo in Accesso Anticipato su Steam, e vede un gruppo di massimo tre giocatori impegnato ad affrontare orde di dinosauri; cercare di fare i lupi solitari vi renderà facile preda dei vostri squamati nemici. Il teaser indica in maniera piuttosto esplicita un prossima arrivo del titolo anche su Xbox Series X, ma per ulteriori dettagli dovremo aspettare il trailer completo, in arrivo questo giovedì.