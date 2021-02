Curse of the Dead Gods: rilasciato un nuovo trailer di gameplay

In previsione del lancio di Curse of the Dead Gods, previsto per il 23 febbraio, lo studio di sviluppo ha deciso di prepare un nuovo trailer di gameplay, che prepari i futuri aspiranti cacciatori di tesori a tutti i pericoli del tempio corrotto. Meglio che ci diate un’occhiata attenta, dunque, perché quando sarete in gioco non ci sarà nessuno a salvarvi da un tragico destino.

Il roguelike di Passtech Games offrirà ai suoi giocatori un ampio arsenale di diverse armi, adatte a tutti gli stili del gioco. Non solo il freddo acciaio verrà in vostro aiuto, però: gli oscuri poteri del tempio sono a disposizione di chiunque accetti di pagare il giusto tributo di sangue – ma occhio alle loro controindicazioni. Tenaci boss vi attenderanno sulla strada verso il vostro obiettivo finale, il dio della Morte in persona. Cadere sul campo di battaglia, prima o poi, sarà inevitabile: ma vi fornirà anche l’occasione di potenziare il vostro cacciatore di tesori tramite un sistema di progressione orizzontale permanente.

Curse of the Dead Gods lancerà su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch, ed è attualmente in Accesso Anticipato su Steam.