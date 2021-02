Tales of Vesperia: Definitive Edition, le vendite superano quota un milione

Sembra che Tales of Vesperia: Definitive Edition continui a godere di un buon successo: nel corso degli ultimi due anni, il gioco ha infatti raddoppiato la quantità di copie vendute, superando quota un milione. L’annuncio è stato dato ancora una volta da Bandai Namco (grazie Gematsu per l’aiuto con l’interpretazione), che ha anche annunciato vari saldi per il gioco, purtroppo validi solo in Giappone.

Ricordiamo che Tales of Vesperia: Definitive Edition è la riedizione per sistemi moderni dell’originale uscito nel 2009, e decimo capitolo della serie Tales of. La longeva serie ha un nuovo capitolo in cantiere, Tales of Arise, di cui però ancora non è nota la data di lancio, prevista in ogni caso per il 2021. Oltre a questo, di recente Bandai ha anche registrato il marchio Tales of Luminaria.