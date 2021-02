The Legend of Zelda: Skyward Sword HD annunciato, arriverà a luglio

Anche se il Nintendo Direct di stasera, come prevedibile visto il suo soffermarsi su titoli in arrivo nella prima metà del 2021, non ha portato notizie su un seguito di Breath of the Wild, i fan dell’eroe di Hyrule hanno comunque avuto una buona sorpresa. Nintendo ha infatti annunciato The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, port in alta definizione per Nintendo Switch del titolo uscito su Wii U nel 2011.

Nel lavorare a questo port, Nintendo ha anche ricreato il particolare sistema di controllo del Wii U, permettendo ai giocatori di utilizzare il movimento dei due Joycon per controllare spada e scudo. Ovviamente, chi preferisce utilizzare controlli più tradizionali basati sull’uso dei pulsanti potrà farlo tramite un’opzione apposita. Nintendo ha inoltre annunciato che metterà in vendita un’edizione speciale dei suoi joycon dedicata a questo capitolo della saga. The Legend of Zelda: Skyward Sword HD sarà disponibile a partire dal 16 luglio al prezzo di 59,99€.