Nintendo annuncia Splatoon 3 per Switch

A sorpresa, in chiusura dell’ultimo Nintendo Direct appena trasmesso, la Casa di Kyoto ha svelato Splatoon 3, nuovo capitolo della serie multiplayer in arrivo prossimamente su Switch.

In questa ultima iterazione del franchise, i giocatori si lasceranno Coloropoli alle spalle per trasferirsi in una nuova area: Splattonia. Al centro di questa regione si trova Splatville, nota anche come “la città del caos”, abitata da Inkling e Octoling veterani di mille battaglie. Stando alle prime informazioni rivelate da Nintendo, Splatoon 3 introdurrà diverse novità, tra queste spiccano l’arma a forma di arco, opzioni di personalizzazione e nuove possibilità di movimento da sfruttare nelle mischie mollusche 4 contro 4.

Ulteriori dettagli su questo nuovo titolo verranno annunciati in futuro, mentre sappiamo già che il gioco vedrà la luce nel corso del 2022.