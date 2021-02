Mario Golf: Super Rush arriverà su Switch a giugno

Nintendo ha approfittato dell’ultimo Direct per presentate Mario Golf: Super Rush, l’ultima incarnazione della serie golfistica della Grande N in arrivo dal prossimo 25 giugno su Switch.

In Mario Golf: Super Rush, i giocatori possono sfidare tanti personaggi familiari del Regno dei Funghi in campi immersi nella natura. Il gioco include un’ampia gamma di modalità multiplayer, sia in locale che online. Tra queste citiamo lo Speed Golf, in cui i giocatori iniziano a giocare nello stesso momento e devono poi sfrecciare attraverso il campo per aggiudicarsi la vittoria. Non manca una modalità Storia, che ha come protagonista il Mii del giocatore, in cui interagire con vari personaggi del Regno dei Funghi, partecipare a varie sfide basate sul golf e ottenere punti esperienza per potenziare le proprie statistiche. Il gioco è inoltre compatibile con i comandi di movimento e permette di impugnare il Joy-Con come se fosse una vera e propria mazza.

Nintendo fa infine sapere che i pre-order del gioco sono già aperti sull’eShop.